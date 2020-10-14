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الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 ساعة 09:11

بايدن يتقدم على ترامب في ولايتين وسط توقعات متضاربة

بايدن يتقدم على ترامب في ولايتين وسط توقعات متضاربة
أظهر استطلاع رأي الثلاثاء أن مرشح الحزب الديمقراطي جون بايدن حافظ على تقدمه بفارق ملحوظ على الرئيس دونالد ترامب، في ولاية ميشيجان إلا أن المنافسة بين الاثنين متقاربة جدا في ولاية نورث كارولاينا.

واستطلعت آراء الناخبين المحتملين في ست ولايات هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا، والتي ستلعب دورا محوريا في تحديد فوز ترامب بولاية ثانية أو وصول بايدن للبيت الأبيض.

وخلال الاستطلاع الذي أجري في الفترة من السابع إلى الثالث عشر من تشرين الأول جاءت نسبة تأييد بايدن 51 بالمئة مقابل 43 بالمئة لترامب. وهذه النتائج تماثل ما كانت عليه في الأسبوع الماضي.

وقال 22 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم أدلوا بأصواتهم بالفعل.

ويرى 51 بالمئة من المشاركين أن تعامل بايدن مع جائحة فيروس كورونا سيكون أفضل مقابل 41 بالمئة قالوا، إن "تعامل ترامب سيكون الأفضل".

وقال 47 بالمئة، إن "ترامب سيكون أفضل في إدارة الاقتصاد مقابل 46، بالمئة قالوا إن بايدن سيكون أفضل".

وتجري الانتخابات الأمريكية في 3 تشرين الأول، الذي ترشح إليها الرئيس الحالي دونالد ترامب لولاية ثانية وسيواجه فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.
رقم : 891959
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