الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 ساعة 09:42

نتائج التحقيقات الفيدرالية حول انفجار مرفأ بيروت

نتائج التحقيقات الفيدرالية حول انفجار مرفأ بيروت
قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى أنه لم يتوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن سبب الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط نحو 200 قتيل، ووقوع أضرار بمليارات الدولارات.

وقالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي : "لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج القاطع"، وأشارت إلى بيان قال فيه مكتب التحقيقات في وقت سابق إنه "سيقدم لشركائنا اللبنانيين المساعدة في التحقيق".

وتابعت المتحدثة: "يجب توجيه أسئلة أخرى إلى السلطات اللبنانية بصفتها جهة التحقيق الرئيسية".

ويسود اعتقاد قوي لدى وكالات حكومية أمريكية وأوروبية أخرى تتابع عن كثب التحقيقات، بأن الانفجار كان عرضيا.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية ،أمس الثلاثاء، أنه تم تسليم تقرير من مكتب التحقيقات الاتحادي لقاض لبناني يوم الاثنين، وامتنع مكتب التحقيقات عن التعليق على التقرير.

وقال مصدران حكوميان أمريكيان مطلعان على التقارير والتحليلات الرسمية بشأن الحادث، إن الوكالات الأمريكية كانت مقتنعة إلى حد كبير بأن الانفجار، الذي سببته كميات كبيرة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في أحد مباني المرفأ منذ سنوات، كان عرضيا.
رقم : 891961
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
اللقاء الثلاثيّ المشترك بين العراق والأردن ومصر.. هل يثمر حلاً للقضية الفلسطينية؟
اللقاء الثلاثيّ المشترك بين العراق والأردن ومصر.. هل يثمر حلاً للقضية الفلسطينية؟
14 تشرين الأول 2020
خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"
خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"
14 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: 10 سنوات من الحظر الجائر تنتهي الأحد القادم
الرئيس روحاني: 10 سنوات من الحظر الجائر تنتهي الأحد القادم
14 تشرين الأول 2020
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
13 تشرين الأول 2020
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
13 تشرين الأول 2020
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
13 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني وتبعات كورونا.. ضابط مُصاب وجنود يتشاجرون
الكيان الصهيوني وتبعات كورونا.. ضابط مُصاب وجنود يتشاجرون
13 تشرين الأول 2020
لماذا تُصرّ أمريكا على إبقاء السودان ضمن قائمة الإرهاب؟
لماذا تُصرّ أمريكا على إبقاء السودان ضمن قائمة الإرهاب؟
13 تشرين الأول 2020
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
12 تشرين الأول 2020
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
12 تشرين الأول 2020
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
12 تشرين الأول 2020
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
12 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس