العميد نصيرزاده: قادرون على مواجهة أي نوع من التهديدات

ذكر قائد سلاح الجو الإيراني العميد طيار عزيز نصيرزاده إن إيران تمتلك الاقتدار العسكري ،وأن سلاح الجو اليوم قادر على التعامل مع أي نوع من التهديدات .



ونقلت مصادر صحفية إيرانية عن نصيرزاده ،أمس الثلاثاء في تصريح له على هامش مراسم تخرج دفعة جديدة من الضباط الإيرانيين، أن الاقتدار العسكري يعد أحد مكونات القوة الوطنية.



وأضاف العميد نصيرزاده: "إن سلاح الجو التابع للجيش قادر اليوم على التعامل مع أي نوع من التهديدات، ولا نخشى الأعداء، ونسعى لتحقيق الهدف السامي المتمثل في القضاء على أعداء الإسلام".



وأشار قائد سلاح الجو الإيراني إلى أن قائد الثورة أكد باستمرار أن طلبة جامعات إعداد الضباط يحملون هدفا مقدسا وساميا ويعدون أفضل شبان البلاد وينبغي بذل الجهود في سبيل نيل المزيد من المعارف، وبلوغ مراتب عسكرية وأخلاقية سامية.