موسكو ترفض شروط واشنطن لتمديد اتفاقية ‘‘نيوستارت‘‘

أعلنت واشنطن عن اتفاقا مبدئيا مع موسكو على تمديد معاهدة نيو ستارت لنزع الأسلحة النووية والتي ينتهي مفعولها بداية 2021 ،لكنّ موسكو سارعت لإعلان رفضها الشروط الأميركية لتمديد هذه الاتفاقية .



وقال المفاوض الاميركي مارشال بيلينغسلي "نرغب في الواقع في تمديد معاهدة نيو ستارت لوقت معين، شرط أن يوافقوا في المقابل على الحد من ترسانتهم النووية".



وأضاف بيلينغسلي "نعتقد أن هناك اتفاقا مبدئيا على أعلى مستوى بين حكومتينا".



وجاء الردّ الروسي على لسان مسؤول كبير أعلن عن رفض بلاده الشرط الذي وضعته الولايات المتّحدة لتمديد هذه الاتفاقية والقاضي بتجميد الترسانتين النوويتين الروسية والأميركية.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية "إنّه مقترح غير مقبول".



وأضاف: "إذا وافق الأميركيون على الوثائق التي سلمنّاها إليهم، فيمكننا التوصّل إلى اتّفاق غداً".



وتابع ريابكوف: "لكن مع وجود اختلافات كثيرة، لا يسعني أن أتخيّل على أيّ أساس يطرح زملاؤنا في واشنطن مثل هذه النظريات".