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الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 ساعة 11:40

لبنان.. انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات ترسيم الحدود

لبنان.. انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات ترسيم الحدود
انطلقت الجولة الاولى من المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وفلسطين المحتلة ،قبل ظهر اليوم الاربعاء، في مقر قيادة قوات الدولية اليونيفل في منطقة الناقورة  على حدود لبنان و فلسطين المحتلة.

وتتم هذه الجولة بوساطة أمريكية ممثّلة بمساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر ،الذي وصل الى بيروت مساء أمس الثلاثاء، ورعاية الامم المتحدة ممثّلة بمنسّقها الخاص في لبنان يان كوبيتش.

وأكدت مصادر دبلوماسية على أن الاجتماع الأول بين الوفدين اللبناني و"الإسرائيلي" سيكون له طابع بروتوكولي واستكشافي ولن يكون فيه بحث في العمق وتبادل بالافكار.

وأشارت المصادر الى أن اللغة المعتمدة في الاجتماع هي اللغة الانكليزية والوفد اللبناني سيتحدث بالعربية مع ترجمة فورية للغة الانكليزية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الوفد الأميركي المشارك في الجولة الأولى من المفاوضات يتألف من 7 أشخاص والوفد اللبناني يتألف من 4 أشخاص وهو فريق التفاوض شكله الرئيس اللبناني ميشال عون برئاسة العميد الركن بسام ياسين. 

أما وفد كيان الاحتلال فيتشكل من 6 أشخاص برئاسة مدير عام وزارة الطاقة، ويتشكل وفد الأمم المتحدة من 3 أشخاص.

كما أفادت المصادر أن الوفد اللبناني وصل على متن طوافة عسكرية الى مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة وسيكون هناك محضر للاجتماع وسيحمله الوفد اللبناني الى ميشال عون في قصر بعبدا.
رقم : 891980
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