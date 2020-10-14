السعودية تخسر بانتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان

فشلت السعودية في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بسبب عدم حصولها على العدد اللازم من الاصوات .



وكان السعودية قد رشحت نفسها لعضوية المجلس عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ،وذلك في الانتخابات التي اجريت في قاعة الجمعية العامة للمنظمة الدولية أمس الثلاثاء.



وحصلت السعودية على 90 صوتا فقط، فيما حصدت أوزبكستان 179 صوتا، وباكستان 169، ونيبال 150، والصين 139 صوتا.



ويتطلب الفوز بعضوية المجلس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة (193 دولة)، وفازت في هذه الانتخابات 15 دولة.



وتتألف عضوية مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة، ويتم توزيع مقاعده بين 5 مجموعات إقليمية.



وهذه المجموعات هي: الدول الإفريقية (13 دولة)، دول آسيا والمحيط الهادئ (13)، دول أوروبا الشرقية (6)، دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، دول أوروبا الغربية ودول أخرى (7).



وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية دعت لعدم منح الأصوات للسعودية، بسبب الانتهاكات التي تجري فيها.



وذكّرت المنظمة بأنّ السعودية هددت بسحب ملايين الدولارات من تمويلها للأمم المتحدة، للبقاء خارج "قائمة العار" السنوية للانتهاكات ضد الأطفال التي تصدر عن الأمين العام.



وقال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الأمم المتحدة لويس شاربونو: "لا ينبغي مكافأة منتهكي حقوق الإنسان المسلسل بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان".



واكد شاربونو بان السعودية لم ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الداخل فحسب، بل حاولت ايضا تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي.



وتقول منظمات حقوقية دولية إن أوضاع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير متردية للغاية في السعودية، وهي انتقادات تصاعدت منذ اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 تشرين الأول 2018.



وكانت الاستخبارات الأميركية قد أعلنت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو المسؤول مباشرة عن ارتكاب هذه الجريمة.