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الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 ساعة 12:09

لبنان.. موسوي يستنكر المواجهات المسلحة في بعلبك

لبنان.. موسوي يستنكر المواجهات المسلحة في بعلبك
استنكر النائب اللبناني السابق ​حسين الموسوي​ ،اليوم الأربعاء خلال لقاء سياسي في ​بعلبك في لبنان، ارتكاب ​جرائم القتل​ المتكررة والمواجهات المسلحة بين بعض أبناء المنطقة التي تربطها صلة الرحم الواحدة ويجمعها الخندق الواحد في مواجهة أعداء الله الصهاينة وعملائهم التكفيريين الذين سطّرت المنطقة في مقاومتهم أشرف مواقف العزّة وأُخوّة الدم والمصير.

وقال موسوي: "تقصير بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين في اتخاذ الإجراءات الجادّة المستمرة لوضع حد نهائي للتفلّت الأمني الذي سلب ​الدولة​ هيبتها والمواطنين أمنهم وراحتهم وأحياناً كثيرة أرزاقهم وكرامتهم ونطالب الدولة بوضع حد فوري لهذا التقصير أو إعلان عجزها عن القيام بهذا الواجب الأهم".

وطالب النائب اللبناني السابق"أهلنا الشرفاء بـمواقف الشهامة والإبتعاد عن التعصّب القبلي والتبرّؤ من المجرمين والمساعدة على تسليمهم للقضاء لأن مشاريع الصلح التي تجري بمعزل عن القصاص أثبتت عجزها عن شفاء مجتمعنا من المرض العضال الذي استنزفها وزادها قهراً إلى قهر الحرمان من الإنماء المطلوب مند عشرات السنين".

وتعيش منطقة بعلبك الهرمل منذ اسبوع ظهور مسلّح وتلويح بالثأر بين عشيرتي آل شمص وآل جعفر اللتين نصبتا الحواجز على الطرقات العامة في استعراض للقوة.
رقم : 891983
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