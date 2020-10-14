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الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 ساعة 12:38

الرئيس روحاني: 10 سنوات من الحظر الجائر تنتهي الأحد القادم

الرئيس روحاني: 10 سنوات من الحظر الجائر تنتهي الأحد القادم
قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني انه سيعلن الاسبوع القادم للشعب الايراني خبرا سارا ويبارك لهم انتهاء 10 سنوات من الحظر التسليحي الجائر الذي سيرفع يوم الاحد القادم .

واضاف الرئيس روحاني ،في كلمته بجلسة مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء، ان إيران دخلت صراعا مع اميركا خلال السنوات الاربع الماضية بشأن هذا الموضوع ، وطوال هذه المدة طرقت امريكا كل الأبواب لكنها فشلت فشلا ذريعا في كسب التأييد لتمديد الحظر التسليحي على الجمهورية الاسلامية .

وأعتبر الرئيس الايراني ان هذا الانجاز تحقق بفضل الدبلوماسية الايرانية ، موضحا ان رفع الحظر التسليحي هو أحد نتائج الاتفاق النووي ، وبالتالي فأننا واعتبارا من يوم الاحد القادم نستطيع شراء السلاح من أي بلد نشاء ونبيعه الى أي بلد نشاء.

ووصف روحاني حكام البيت الابيض بالاشرار، وقال ان تداعيات الشرور الامريكية لم تنحصر بالشعب الايراني بل تعدته الى العديد من الشعوب ومن بينها الشعب الافغاني ، مشيرا الى ان مسؤولي البيت الابيض يعلنون كل يوم انهم سيحققون الأمن والاستقرار في افغانستان لكن هذه المزاعم تتلاشى عندما ننظر من الذي يسيطر على غرب وشرق افغانستان ، ومن خلق هذه الظروف الخطيرة التي تواجهنا في هذا البلد.

وتابع الرئيس الايراني: "لقد رأينا ماذا فعل اولئك الذين زعموا انهم جاءوا الى المنطقة للقضاء على "داعش"، في حين ان شعبي العراق وسوريا المضحين هما من قضى على "داعش" بمساعدة مقاتلينا".

كما أكد الرئيس روحاني على ان امريكا عبثا تتحدث عن نجاحات مزعومة في سياستها الخارجية خلال السنوات الأربع الماضية، فهي لم تحقق سوى الفشل والخيبة أمام الشعب الايراني والشعوب الاخرى في المنطقة كشعب فلسطين والعراق وسوريا.

وتطرق الرئيس روحاني إلى الجانب الاقتصادي، متحدثاً عن ارتفاع مؤشرات الانتاج والتصدير في عدة مجالات رغم الحظر والضغوط الامريكية القصوى ، على سبيل المثال ارتفع انتاج القمح لهذا العام بنسبة 7 بالمئة عن العام الماضي، كما ارتفع الانتاج بنسبة 11 بالمئة والصادرات بنسبة 14 بالمئة .

واشار روحاني الى ان الظروف الاقتصادية في الأشهر الستة المتبقية من العام الايراني الجاري (ينتهي 20 مارس 2021) ستكون أفضل من النصف الأول من العام بفضل تنامي الصادرات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 25 بالمئة.
رقم : 891987
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