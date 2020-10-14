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الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 ساعة 12:41
آليتان للعدو تجاوزتا السياج التقني في جنوب لبنان
تجاوزت آليتان من نوع ميركافا تابعتان للعدو الاسرائيلي اليوم الاربعاء ، السياج التقني في جنوب لبنان.
إذ ذكرت مصادر صحفية بأن أليتان تجاوزت في كروم الشراقي - ميس الجبل دون خرق الخط الازرق الازرق، ثم انسحبتا مع قنابل دخانية.
رقم :
891988
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