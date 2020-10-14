آليتان للعدو تجاوزتا السياج التقني في جنوب لبنان

تجاوزت آليتان من نوع ميركافا تابعتان للعدو الاسرائيلي اليوم الاربعاء ، السياج التقني في جنوب لبنان.



إذ ذكرت مصادر صحفية بأن أليتان تجاوزت في كروم الشراقي - ميس الجبل دون خرق الخط الازرق الازرق، ثم انسحبتا مع قنابل دخانية.