مسؤول إيراني: لبذل المزيد في تنمية المناطق النائية

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف ضرورة بذل المزيد من الاهتمام بتنمية المناطق النائية في البلاد.



وقال قاليباف ،في تصريحه خلال الاجتماع النهائي للمتابعة والاشراف الميداني في محافظة سيستان وبلوشستان التي يزورها منذ عدة ايام: "لقد اتينا بطاقات مجلس الشورى لدعم النواب في سياق حل مشاكل المحافظة".



واكد قاليباف ضرورة الاشراف والمتابعة والرقابة على سن القوانين والاعمال التنفيذية، واعتبر الهيكلية الخاطئة للميزانية بانها تخلق مشاكل اقتصادية للبلاد، مشددا على ان الاصلاح الجذري للمشاكل الاقتصادية يكمن في اصلاح الميزانية.



واوضح قاليباف بانه لا يحق لنا ان ننسى المحافظات البعيدة ولا بد من بذل المزيد من الاهتمام بالتنمية فيها واضاف: ان كل زاوية من محافظة سيستان وبلوشستان تشكل فرصة كبيرة للتنمية، فالزراعة والتعدين والترانزيت والبحر وسائر القضايا تعد فرصا استثنائية للمحافظة لتحقيق التقدم فيها.



وتابع رئيس مجلس الشورى: سنقوم بصياغة الخطة التنموية الخمسية السابعة وفقا للحاجات المحلية وناخذ الحاجات على المستوى الوطني بنظر الاعتبار ايضا.

وقال قاليباف: انه علينا الا ننظر الى الميزانيات الحكومية فقط بل ان الطاقات الشعبية وطاقات القطاع الخاص يمكنها المساعدة بحل مشاكل المواطنين في هذه الظروف الصعبة.