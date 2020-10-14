لبنان.. يوم الغضب و قطع الطرقات

تُنفذ ،اليوم الاربعاء، رفضا لاوضاع المعيشية و الغلاء ورفضا لرفع الدعم عن السلعة في لبنان، موجة إضرابات واعتصامات بدعوةٍ من الاتحاد العمالي العام ونقابات المصالح المستقلة وقطاعات عدة، تحت عنوان يوم الغضب والرفض التحذيري ضمن برنامج اعتصامات ومسيرات سيارة في مختلف المناطق.



وفي السياق، أفادت غرفة التحكم المروري عن تجمع للشاحنات على اوتوستراد الدورة باتجاه الكرنتينا، ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل حركة المرور في المحلة.



كما تمّ قطع الطريق الدولي بين طرابلس وبيروت عند نقطة القلمون من قبل السائقين العموميين وقطع السير على اوتوستراد البالما بالاتجاهين والطريق البحرية.

وفي هذا السياق، تجمع عدد من الفانات على مستديرة السفارة الكويتية بإتجاه دوار الجندولين و حركة المرور ناشطة في المحلة.



وقُطع السير على مستديرة عاليه بالاتجاهين.



وكذلك، تمّ قطع السير على طريق عام شتورا امام مبنى الجمارك، وعلى مستديرة المنارة زحلة.



وقُطع السير عند مستديرة البص صور باتجاه صيدا وتحويله نحو الطرقات الفرعية.



ولاحقًا، أفادت غرفة التحكم أنه أُعيد فتح السير على الطريق البحرية البالما طرابلس وكذلك على مستديرة عاليه بالاتجاهين.



وفي هذا الاطار، أكّد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس من محيط السفارة الكويتية أن التحرك هو رسالة يوم غضب تحذيري مشيراً الى أن العناوين معروفة أبرزها رفض رفع الدعم. وقال: سنذهب الى الكولا ثم الى مصرف لبنان علما أننا نتابع التحرك في سائر المناطق.



وقال طليس لا ننفذ اضراباً اليوم بل مجرّد توجيه رسالة وسنعلن خطة التحرّك الخاصة بقطاع النقل البري يوم الاثنين المقبل.



بدوره، أشار ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن المحطات والصهاريج تعيش بظلم والمواطن كذكل"، داعياً لعودة الدولار الى سعره الاساسي.



وفي ما خص التوجه للاعتصام أمام مصرف لبنان، أوضح أن التحرك هو لنطلق الصرخة ولنسأل الى أين نحن ذاهبون؟.