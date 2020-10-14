واعظي: زيارة ظريف إلى الصين جيدة وأدت إلى انفراجات

أكد مدير مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي ان زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف للصين اثمرت عن نتائج جيدة وأدت الى انفراجة في جميع الامور.



قال واعظي ،في تصريح للمراسلين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء: "كانت زيارة وزير الخارجية ظريف للصين زيارة جيدة، وقد تمت مناقشتها بشكل شامل في المفاوضات التي اطلعت عليها، التطورات الإقليمية مهمة بالنسبة لإيران والصين، فالصين تأخذ الأمور على محمل الجد أكثر من أي وقت مضى، بشكل عام، كانت الزيارة ناجحة، والتقرير الذي قدمه للحكومة اليوم هو انفراجة في جميع الأمور".



وفيما يخص رسالة رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى رئيس الجمهورية بشأن ميزانية العام القادم، قال واعظي: "الحكومة والمجلس يتفقان دائما على الميزانية، ان ما يحدث الآن هو أن مثل هذه الرسائل كانت بيننا وبين السلطات والمؤسسات الأخرى".



وحول الاوضاع الراهنة في البلاد، صرح واعظي: لقد اتخذنا إجراءات قبل شهرين من إعلان الحظر الأميركي على 18 مصرفاً في البلاد، لو كانت ظروفنا طبيعية لكانت صادراتنا أسهل وستكون وارداتنا أرخص.