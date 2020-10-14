لبنان.. انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات لترسيم الحدود

انتهت ،ظهر اليوم الاربعاء، الجولة الاولى من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني لترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة في بلدة الناقورة الحدودية واتفق في هذة الجولة على تعقد جولة ثانية في ال 28 اكتوبر.



وقال رئيس الوفد اللبناني العميد الركن بسام ياسين: "نحن هنا لنناقش و نفاوض حول ترسيم حدودنا على اساس القانون الدولي و نتطلع لقيام الأطراف الأخرى بما يتوجب عليها من التزامات مبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولية".



وشكر ياسين اللامم المتحدة على الاستضافة و الوسيط الأميركي على دوره المسهل كما تحدث عن جهود الرئيس اللبناني ميشال عون و قيادته للمفاوضات و جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري و متابعة قائد الجيش.



وكانت الجولة الاولى من المفاوضات غير مباشرة قد انطلقت اليوم في مقر قيادة قوات الدولية اليونيفل في منطقة الناقورة على حدود لبنان و فلسطين المحتلة.