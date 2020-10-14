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الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 ساعة 13:53

الكويت.. إصابات في السجن المركزي إثر اشتباكات مع قوات الأمن

الكويت.. إصابات في السجن المركزي إثر اشتباكات مع قوات الأمن
شهد السجن المركزي في الكويت أعمال شغب، إثر اشتباكات اندلعت بين عدد من النزلاء وقوات الأمن، نجمت عنه بعض الإصابات بين الطرفين.

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية ،أمس الثلاثاء، عن تفاصيل الحادث في بيان لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد اعتصام نفذه عشرات من الأهالي أمام السجن.

وقالت الوزارة: إنه "في أثناء قيام فرقة السيطرة والإسناد الأمني التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، بجولة تفتيشية دورية مفاجئة على عنابر السجن المركزي، تمت ملاحظة استخدام بعض النزلاء هواتف نقالة داخل إحدى الزنزانات".

وأضافت: إنه "تم التوجه إلى هؤلاء النزلاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة الهواتف التي بحوزتهم، إلا أن بعضهم رفض تسليم الهواتف، ليقع احتكاك بينهم وبين عناصر الفرقة، وقاوموهم؛ ما دفع عناصر الأمن إلى بسط السيطرة بالعنبر؛ حفاظاً على سلامة بقية النزلاء".

وأشارت إلى أن خلال تنفيذ عناصر الأمن مهمتهم وقعت بعض الإصابات بين بعض عناصر الفرقة والنزلاء، "وتمت إحالتهم جميعاً إلى مستشفى الفروانية".

وأكدت الوزارة أنها "لا تقبل بأي إجراء يخالف القوانين المنظمة، وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وأن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يطبق جميع مبادئ حقوق الإنسان مع النزلاء سواء في الكرامة أو العيش الكريم، وأن الدور الرقابي الذي تلعبه المؤسسات الإصلاحية مع النزلاء هدفه الأول حمايتهم وإصلاحهم".
رقم : 892002
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