لافروف: كرامة روسيا لا تسمح لها بالركض خلف الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على إنه يجب المحافظة على المصالح الاقتصادية لروسيا والاتحاد الأوروبي، لكن "كرامة روسيا لا تسمح لها بالركض خلف الاتحاد الأوروبي والتذلل له".



وأضاف لافروف: "يجب المحافظة على المصالح الاقتصادية. ويجب على الشركات الاقتصادية أن تقرر بنفسها، ما هو مفيد لها وما هو غير مربح. لكن الركض والتذلل، لا تسمح به كرامتنا".



ولم يستبعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال تعليقه على الوضع حول أليكسي نافالني، أن روسيا قد تتوقف عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي.



في الوقت نفسه، تحدث رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، لصالح الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع موسكو وتوسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، على الرغم من العقوبات.