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الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 ساعة 14:34

وزير الصحة الايراني: اغلاق خمس مدن كبرى في البلاد

وزير الصحة الايراني: اغلاق خمس مدن كبرى في البلاد
اعلن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي ، انه تم ابلاغ الجهات المعنية بمنع الدخول والخروج من خمس مدن كبرى في البلاد خلال عطلة نهاية الاسبوع بعد تصاعد حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وفي تصريح للمراسلين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، وضمن اشارته الى انتشار فيروس كورونا، قال وزير الصحة: للأسف من خلال الابحاث حول فيروس كورونا، فان هذا الفيروس خضع لطفرات وتغيرات، واكتسب سرعة أكبر في الانتشار وإصابة المزيد من الاشخاص، وهذا تحذير للبلاد بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي والتعليمات الصحية في السفر، واستخدام الكمامات.

واضاف: طلبت يوم أمس من رئيس الجمهورية، الموافقة على الإعلان بمنع الدخول والخروج من خمس مدن كبرى فيها انتشار واسع لكورونا وهي طهران وكرج ومشهد وأصفهان وأرومية، خلال الأيام الثلاثة المقبلة (الخميس والجمعة والسبت)، حيث تمت الموافقة على الفور و تم إبلاغ الأجهزة ذات الصلة، ونأمل في هذه الأيام الثلاثة، مع هذا الإجراء الجديد وتقليل حركة المرور، اتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار المرض في البلاد.

وتابع قائلا: انتشر كورونا في مناطق مختلفة من البلاد في موجة جديدة، وأظهرت دراساتنا أن فيروس كورونا قد خضع لتغييرات وطفرات.

وأكد وزير الصحة ان الطريقة الوحيدة للسيطرة على هذا الموقف هي تعزيز الالتزام بالتعليمات الصحية، واستخدام المزيد من الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي وتقليل حركة النقل والتجمعات.
رقم : 892013
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