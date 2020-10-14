آخر تطورات الوضع الصحي للمالكي بعد اصابته بكورونا

كشف مصدر من ائتلاف دولة القانون آخر التطورات المتعلقة بالاحوال الصحية لرئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي بعد اصابته بفيروس كورونا.



فقد أفاد مصدر في ائتلاف دولة القانون، يوم الاربعاء، بأن رئيس الائتلاف نوري المالكي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا.



وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المالكي تماثل للشفاء بعد نحو اربعة أيام من إصابته".



وكشف مصدر مطلع بحزب الدعوة الاسلامية الأحد (11 تشرين الأول الجاري، عن إصابة الأمين العام للحزب نوري المالكي بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للمالكي مستقرة الآن وهو بصحة جيدة.