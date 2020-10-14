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الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 ساعة 14:37

لافروف: لا نعتبر تركيا حليفا ولا نتفق معها بشأن قره باغ

لافروف: لا نعتبر تركيا حليفا ولا نتفق معها بشأن قره باغ
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لم تعتبر تركيا كحليف لها وبانها لا تتفق معها في مواقفها تجاه الأزمة الارمنية الاذرية.

وقال لافروف: فيما يخص قره باغ... ودور تركيا في قره باغ، نعم نحن لا نتفق مع الموقف الذي عبّرت عنه تركيا، والذي عبّر عنه في الواقع رئيس (أذربيجان) علييف عدة مرات، ليس هنا ما نخفيه.

وأوضح أنه لا يمكننا مشاركة التصريحات التي تفيد بوجود حل عسكري للصراع.

وبصدد التصعيد في قره باغ أضاف الوزير: المقترحات التي عمل عليها ويواصلون العمل عليها المشاركون في المباحثات تظل على طاولة المفاوضات، ومضمونها معروف: إنه تحرير تدريجي للمناطق حول قره باغ، مع مراعاة الضمانات الأمنية لقره باغ....

وأشار: على جيش الأطراف المتصارعة تنظيم اجتماعات فورية للاتفاق على نظام لمراقبة وقف إطلاق النار....

في نفس السياق، قال وزير الخارجية الروسي، إن روسيا تتوقع من جميع أطراف النزاع في قره باغ تنفيذ الاتفاقات بشكل صارم.

من جهة اخرى، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تأييده لفكرة نشر مراقبين عسكريين روس في منطقة قره باغ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا يمكن اتخاذها إلا بالتنسيق مع أرمينيا وأذربيجان.

واندلعت، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

ورغم الاتفاق على هدنة، إلا أنها اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات ضد المدنيين.
رقم : 892016
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