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الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 ساعة 14:46

الرئيس الامريكي يعترف.. دواء جعلني أشعر كأني سوبرمان!

الرئيس الامريكي يعترف.. دواء جعلني أشعر كأني سوبرمان!
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان احد الادوية التي يتناولها للعلاج جعلته يشعر بانه سوبرمان.

وكان ترامب قد عولج بعد إصابته بعدوى كورونا بمصل تجريبي يعتمد على الأجسام المضادة أنتجته إحدى الشركات الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي أمام تجمع لمؤيديه بولاية بنسلفانيا في وصف هذه الحالة التي اعترته: كل ما أعرفه هو أنني تناولت شيئا ما، مهما كان، لكني شعرت بتحسن سريع جدا. لا أعرف مرده. الأجسام المضادة ... الأجسام المضادة ... لا أعرف.. لقد تناولته وقلت إني أحس بنفسي مثل سوبرمان.

وأكد ترامب علاوة على ذلك، أنه طور حتى الآن مناعة، وهو لا يشكل خطرا على الآخرين من حيث نقل عدوى فيروس كورونا.

وروى الرئيس الأمريكي أن الأطباء أبلغوه بأن لديه مناعة، مضيفا "يمكنني النزول (من المنصة) والبدء في تقبيل الجميع. سأقبل الجميع..رجالا ونساء".

ترامب أعرب كذلك عن شكره للأطباء الذين قاموا بعلاجه بقوله: هناك شيء واحد رائع في كونك رئيسا، إذا كنت لا تشعر بنفسك بنسبة 100٪، فلديك أطباء أكثر مما كنت تعتقد أنهم موجودون في العالم. كنت محاطا بنحو 14 منهم.

وبوقت سابق كشف خبراء عن خوفهم من تناول الرئيس الامريكي دونالد ترامب لعقاقير لها تأثير على حالته النفسية مما يزيد خطر استخدامه السلاح النووي.

وأشار المتحدث باسم رئيس الفريق الطبي لرئيس البلاد، بريان غاريبالدي، إلى أن الرئيس تناول عقار ديكساميثازون، وهو المركب العضوي "الستيرويد" الذي يمكن أن يتسبب في شعور الشخص بالبهجة والطفرات المفاجئة في الطاقة وحتى الشعور بالحصانة.

وحذر هذا الخبير من أن دواء "ديكساميثازون" يمكن أن يحول المرء إلى شخص مصاب بجنون العظمة أو الوسواس.
رقم : 892022
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