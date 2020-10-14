تسجيل279حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، أنه بوفاة 279 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 29 الفا و349 شخصا، وان 30 محافظة صنفت ضمن اللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد.



واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 4830 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 513 الفا و219 حالة لغاية الان بينهم 4609 شخصا في وضع حرج.



واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ414 الفا و831 شخصا حتى اليوم.



وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة،ان 4 ملايين و398 الفا و723 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.