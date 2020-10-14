حقيقة انحناء أردوغان أمام أمير قطر

علق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، على الانباء المتداولة بشأن انحناء الرئيس رجب طيب أردوغان أمام أمير قطر خلال زيارته الأخيرة للدوحة.



ولفت جليك، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب في العاصمة أنقرة، أمس الثلاثاء، إلى قيام جهات باجتزاء صورة من لحظات نزول أردوغان من السيارة خلال زيارته إلى قطر، والزعم بأن الرئيس انحنى أمام زعيم دولة أجنبية.



ولفت إلى أن هذا التصرف القبيح غير الأخلاقي، إنما هو محاولة دعاية سوداء كاذبة للحط من شأن رئيس البلاد أمام الدول الأخرى.



وشدد على أنه لا جدوى من هكذا محاولات وأنها لن تؤثر على مكانة الرئيس أردوغان.



وأضاف: بينما يرغب هؤلاء بانحناء تركيا في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط، فإن الرئيس أردوغان يدير سياسة تركيا بحكمة دون انحناء.