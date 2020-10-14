عون اطلع من ياسين على وقائع الاجتماع التفاوضي الاول

استقبل رئيس جمهورية لبنان العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم الاربعاء في مكتبه في قصر بعبدا، رئيس الوفد التقني المكلّف التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن الطيار بسام ياسين، واطلع منه على وقائع الاجتماع الاول من المفاوضات غير المباشرة، الذي انعقد قبل ظهر اليوم في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل في الناقورة.





وتم عرض المواقف التي صدرت من الاطراف المشاركين في الاجتماع.



وسيعقد الاجتماع الثاني في الناقورة يوم الاثنين 26 تشرين الاول الحالي.



الجولة الاولى كانت بروتوكولية، بوساطة الولايات المتحدة الاميركية ممثّلة بمساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر، الذي وصل الى بيروت مساء أمس، ورعاية الامم المتحدة ممثّلة بمنسّقها الخاص في لبنان يان كوبيتش.