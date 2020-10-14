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الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 ساعة 17:09

حكومة الوفاق قلقة بشأن فرض عقوبات على ليبيا

حكومة الوفاق قلقة بشأن فرض عقوبات على ليبيا
أعربت حكومة الوفاق الليبية عن قلقها حيال مفوضية الاتحاد الإفريقي التي تشير إلى تطبيق عقوبات على ليبيا.

وقال وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، إن الوزارة لم تتسلم مقرر اللجنة الوزارية المعنية بتقدير الأنصبة والمساهمات، التي حددت بموجبه تاريخ السداد، حسب كلمته عبر الدوائر المغلقة في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المنشورة على صفحة وزارة الخارجية بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأشار سيالة إلى قصر المدة بين تاريخ الإبلاغ وآخر موعد للسداد، مؤكدا العمل على سداد المساهمة خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية.

وطالب سيالة بتخفيض مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد للعام 2021 بحيث تكون تقشفية، بالنظر للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للدول الإفريقية بسبب جائحة كورونا، التي أثقلت كاهل ميزانيات الدول، بحيث يمكن تعويض المبلغ المخفض في الميزانيات القادمة بعد تجاوز الجائحة بسلام.

وأكد ضرورة تطبيق نظام الحصص في توزيع الوظائف بين دول الاتحاد، معبرا عن تطلع دولة ليبيا أن تكون عملية اختيار الموظفين بكفاءة عالية، وأن تنشر نتيجة من تقدم لشغل مختلف الوظائف بأجهزة الاتحاد الإفريقي على الموقع الرسمي للمفوضية تطبيقا لمبدأ الشفافية في شغل الوظائف.
رقم : 892043
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