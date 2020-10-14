أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء أن تركيا ستعطي اليونان "الرد الذي تستحقه" في شرق المتوسط حيث يثير إرسال أنقرة لسفينة بحث عن الغاز في مياه تطالب بها أثينا توترا.



وقال اردوغان في خطاب في أنقرة "سنواصل إعطاء اليونان والإدارة القبرصية اليونانية، اللتين تخفقان في الوفاء بوعودهما في محافل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، الرد الذي تستحقانه على الأرض".



ووصفت كل من الولايات المتحدة وألمانيا، وكلاهما حليف لتركيا، مهمة البحث عن الغاز، ب"الاستفزازات" وحضتا أنقرة على سحب السفينة.



لكن تركيا تحدت الدعوات الدولية وأرسلت سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" إلى المنطقة. وقال إردوغان إن سفينة الحفر "يافوز"، ستعود إلى شرق المتوسط بعد أعمال صيانة في المرفأ.



وحذر من أن خططا لاستبعاد مصالح تركيا والشطر الشمالي من قبرص لن تنجح. واعلن أردوغان إن بلاده ستستأنف عمليات التنقيب عن احتياطيات الطاقة بسفينة مسح ثالثة في شرق البحر المتوسط، متهما اليونان بـالفشل في الوفاء بتعهداتها في المحادثات الأخيرة التي تهدف إلى نزع فتيل التوترات.



وقال أردوغان في اجتماع لمجموعته الحزبية في أنقرة أن سفينة ثالثة ستعود إلى المنطقة تحت حراسة سلاح البحرية في أعقاب عمليات صيانة.



وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونماز قد صرح في وقت سابق اليوم الأربعاء بأن سفينة لاستكشاف الغاز استأنفت العمل في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط.



ونقلت وكالة الأناضول التركية عنه القول في مؤتمر للطاقة في اسطنبول إن السفينة "/أوروتش رئيس/ وصلت إلى منطقة عملياتها في شرق البحر المتوسط".



وأضاف :"لقد بدأت الاختبارات أمس، وسنبدأ اليوم في تلقي أولى بيانات المسح الزلزالي".



وأعلنت تركيا مطلع الأسبوع أن السفينة ستواصل التنقيب عن احتياطيات الغاز جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، وحتى العشرين من تشرين أول/أكتوبر.



وكانت أنقرة استدعت "أوروتش رئيس" إلى الساحل منتصف أيلول/سبتمبر فيما قالت إنه أعمال صيانة، قبل الموافقة على بدء محادثات استكشافية مباشرة مع أثينا.



واحتجت اليونان وألمانيا والولايات المتحدة أمس على عودة السفينة إلى المنطقة. وتصر تركيا على أجندتها الخاصة بشأن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط ما يثير التوترات بينها وبين اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.



وتؤكد الخارجية اليونانية أن الأنشطة التركية في شرق البحر المتوسط تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين.



وقالت في بيان إن قيام تركيا بأعمال "مسح غير قانونية جنوب كاستيلوريزو على الجرف القاري لليونان، على بعد 5ر6 ميل بحري فقط من الشواطئ اليونانية، يمثل تصعيدا كبيرا وتهديدا مباشرا للسلام والأمن في المنطقة".



بدوره اعتبر وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس اليوم الأربعاء أن "نشاطات تركيا في البحر المتوسط وفي الجزء المحتل من قبرص خرق لميثاق وقوانين الأمم المتحدة".



وقال ديندياس، في مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية ببغداد، إن اليونان لطالما كشفت عن إرادتها في بدء الحوار مع تركيا على أساس الجيرة الحسنة والسيادة بعيدا عن التهديدات .



وأضاف أن "تركيا تتسبب باضطرابات في المنطقة ، وكل المشكلات في كارباخ وسورية ومنطقة البحر المتوسط السبب فيها تركيا".



وكشف الوزير اليوناني عن أن الشركات اليونانية تريد الاستثمار في العراق بمجال أعادة الأعمار والطاقة والصحة، لافتا إلى أن "العلاقات مع العراق جيدة ووقعنا مذكرتي تفاهم هي شاهد على تطور هذه العلاقات".



وأضاف أن اليونان تطمح إلى "المزيد من التطور في العلاقات على المستوى الاقتصادي لاسيما الاستثمار في مجال الطاقة وإعادة الأعمار والصحة".



وقال "ناقشنا التعاون بين العراق والاتحاد الاوروبي في مجال الأمن ومستعدون لتقديم الدعم في هذا الجانب".



بدوره، قال فؤاد حسين إن "العلاقات العراقية – اليونانية قديمة ونشكر اليونان على مشاركتها ، كجزء من التحالف الدولي، في محاربة داعش الارهابية، وفي استقبال مجموعة كبيرة من اللاجئين العراقيين وأملنا ان يعود هؤلاء يوما إلى العراق".



وأضاف أن "اليونان قدمت الدعم العسكري لقواتنا ونستطيع الاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع اليونان"، مؤكدا أن "اليونان شريك مهم بالنسبة للعراق ولها تجربة واسعة في مجال الطاقة البديلة والعراق بحاجة إلى الاستثمار في هذا المجال مستقبلا".



وقال الوزير حسين إنه "تم التوقيع على مذكرتي تفاهم مع اليونان تهدف إلى تطوير العلاقات بين العراق واليونان" ، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح قنصلية لليونان في أربيل.

وكان وزير خارجية اليونان وصل إلى بغداد في زيارة رسمية إلى العراق لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.