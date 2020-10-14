المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!

معلومات سرية كشفت ان الجماعات المسلحة تحضر لهجوم كيمياوي في سوريا.



واعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، حصوله على معلومات تفيد بأن المسلحين يخططون لهجوم باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة وقف التصعيد في إدلب.



وقال نائب رئيس المركز اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش، إن "الإرهابيين نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون".



وأضاف: "الخوذ البيض" وصلوا إلى المنطقة المشار إليها في 3 سيارات، لمحاكاة عملية مساعدة الضحايا".



وأشار غرينكفيتش، إلى أن "الهدف من الهجوم، توجيه الاتهام للقوات الحكومية باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين". كما فعلوا ذلك في اوقات سابقة لتبرير الهجوم والعدوان على سوريا.