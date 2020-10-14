اليمن/ أسلحة العدوان السامة ترفع حالات تشوهات المخ والأعصاب

قال وزير الصحة اليمني د. طه المتوكل إن "اليمن تشهد ارتفاع قياسيا لحالات تشوهات المخ والاعصاب مع تزايد قصف دول العدوان بأسلحتها السامة للأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان".



وأضاف المتوكل في مؤتمر عقدته الوزارة حول جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، أن "دول العدوان تمنع دخول الاجهزة التشخيصية لجراحة المخ والاعصاب وتفاقم من معاناة آلاف المرضى وتردي الخدمات الطبية اللازمة لهم".



وتابع أن "معظم اجهزة الرنين المغناطيسي تكاد تكون قد توقفت بسبب منع العدوان لدخول هذا النوع من الاجهزة الطبية او اي من معداتها".



وأشار إلى أن دول تحالف العدوان تصر على منع دخول أجهزة المناظير اللازمة لجراحة المخ والأعصاب للعام السادس على التوالي.