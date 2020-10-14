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الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 ساعة 20:24

سوريا تدين بشدة بيان النفاق والتضليل للمجلس الأوروبي

سوريا تدين بشدة بيان النفاق والتضليل للمجلس الأوروبي
أدانت سوريا بشدة بيان المجلس الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية مؤكدة أنه بني على النفاق والتضليل ويأتي استمرارا للحملة المعادية لسوريا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات البيان الذي أصدره المجلس الأوروبي يوم الاثنين الـ 12 من تشرين الأول الجاري بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأضاف المصدر إن هذا البيان بني على النفاق والتضليل وهو استمرار للحملة المعادية لسورية والتي لجأ اليها المجلس الأوروبي منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا وحتى الآن مستخدمين الملف الكيميائي السوري ذريعة للاستمرار في نشر أكاذيبهم ضد سوريا.

وتابع المصدر: تؤكد سوريا أن هذا البيان يدلل مرة أخرى على عدم صدقية المجلس الأوروبي ويندرج في إطار تماهي سياسات هذا المجلس مع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تجويع الشعب السوري والنيل من صموده وثباته وبالوقت ذاته دعم المجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك استخدامها المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء.

وختم المصدر تصريحه بالقول إن سوريا أكدت مراراً وتكراراً انها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمراً لا أخلاقياً وأنها تدين استخدامها في أي مكان وتحت أي ظرف كان وضد أي كان وتكرر التأكيد أنها لا تمتلك أي أسلحة كيميائية وذلك في إطار تنفيذها التزاماتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
رقم : 892071
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