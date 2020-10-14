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الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 ساعة 20:25

العمل الاسلامي: للبنان الحق في الاستفادة من ثرواته البرية و البحرية

العمل الاسلامي: للبنان الحق في الاستفادة من ثرواته البرية و البحرية
أكدت جبهة العمل الاسلامي في لبنان أحقية لبنان الاستفادة من ثرواته الطبيعية سواء البرية أم البحرية.

و في بيان اليوم الاربعاء أشارت الجبهة إلى أن الاطار التفاوضي لترسيم الحدود هو من أجل ضمان وحفظ تلك الحقوق والثروات العائدة له.

وشددت الجبهة على ضرورة عدم وجود شخصية مدنية في الوفد اللبناني، كي لا نقع في المحظور الذي يحاول العدو الصهيوني الغاصب إيقاعنا فيه محاولا إخراج الإطار التفاوضي لترسيم الحدود عن مساره الطبيعي، من خلال نصب هذا الشرك أو الفخ للبنان، بعد تشكيل العدو الصهيوني لوفده العسكري والمتضمن شخصية مدنية سياسية أو أكثر.

ورأت أنه على الدولة اللبنانية أيضا رفض وجود أي شخصية مدنية في الوفد الصهيوني، وهذا من حقها كي يبقى الإطار التفاوضي لترسيم الحدود محصورا في إطاره العسكري فقط لا غير.

وأخيرا جددت الجبهة رفضها الإذعان للشروط والإملاءات الأميركية الحاقدة والمنحازة لمصلحة العدو الصهيوني الغاشم، فحق لبنان معروف ومعلوم وسنأخذ تلك الحقوق مهما بلغت التضحيات.
رقم : 892072
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