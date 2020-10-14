السلطة الفلسطينية تدين قرار الإحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

أدانت السلطة الفلسطينية قرار حكومة الإحتلال الإسرائيلي ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على الأراضي الفلسطينية.



وقال المتحدث باسم السلطة نبيل ابو ردينة، إن القرار الإسرائيلي مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار 2334 الذي اعتبر كل الاستيطان الصهيوني على أراضي دولة فلسطين غير شرعي.



وأشار إلى أن الاستيطان جميعه إلى زوال، وأنه لن تبقى أية مستوطنة على الأرض الفلسطينية.



ودان أبو ردينة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستمر في سرقة الأراضي الفلسطينية عبر سياسة الاستيطان، لافتا إلى الصمت الدولي، والتطبيع المجاني، والدعم الأعمى من قبل إدارة ترمب للاحتلال وسياساته الاستيطانية.



كما حذر من هذه السياسة الإسرائيلية، معتبرا بأنها تقود المنطقة إلى حافة الهاوية.



ودعا المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذا الجنون الاستيطاني الذي يقضي وبشكل كامل على أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.



وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قرارا ببناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.