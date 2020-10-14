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الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 ساعة 21:34

عراقجي: إيران تعارض أي تواجد عسكري أجنبي بالخليج العربي

عراقجي: إيران تعارض أي تواجد عسكري أجنبي بالخليج العربي
أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، أن طهران تعارض أي تواجد عسكري أجنبي في الخليج الفارسي، قائلا: ان على الدنمارك وسائر الدول الاوروبية وبدلا من إرسال القوات والمعدات العسكرية وبيع الاسلحة لبعض دول المنطقة، أن تتصدى للسياسات الاميركية الخاطئة.

ولدى استقباله سفير الدنمارك الجديد لدى طهران، أعلن عباس عراقجي معارضة الجمهورية الاسلامية الايرانية لأي تواجد عسكري أجنبي في منطقة الخليج الفارسي، بما فيها القوات الاوروبية، وأكد ان امن هذه المنطقة يجب ان يتم ضمانه من قبل دول المنطقة، وأن تواجد القوات الاجنبية لن يساعد مطلقا في إقرار الامن، بل سيمهد لمزيد من التوتر.

* نصيحة للدنمارك وسائر الدول الاوروبية

ولفت عراقجي الى ان الامن المستدام في المنطقة رهن بالحوار والمشاركة الجماعية بين دول المنطقة وعدم تدخل القوى الاجنببية. لذلك من الافضل للدنمارك وسائر الدول الاوروبية وبدلا من ارسال القوات والمعدات العسكرية او بيع المزيد من الاسلحة لبعض دول المنطقة، أن تواجه العامل الاساس للتوتر في المنطقة وهو سياسات أميركا المدمرة في الخليج الفارسي.

وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر كذلك بشأن التطورات الدولية والاقليمية ومواجهة الارهاب والوضع في منطقة غرب آسيا وأزمة قره باغ وكذلك فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتأتي تصريحات عراقجي تعقيبا على اعلان وزيري الخارجية والدفاع الدنماركيين أن بلادهما سترسل قوات قوات الى مضيق هرمز للانضمام الى ما يسمى التحالف الاوروبي البحري بذريعة توفير الامن في مياه المنطقة.
رقم : 892080
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