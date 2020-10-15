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الخميس 15 تشرين الأول 2020 ساعة 08:23

عبد السلام يشكر مسقط لمواقفها الإنسانية مع الشعب اليمني

عبد السلام يشكر مسقط لمواقفها الإنسانية مع الشعب اليمني
تقدم رئيس الوفد الوطني اليمني "محمد عبد السلام"، بالشكر والتقدير لسلطنة عمان على جهودها الإنسانية مع الشعب اليمني.

وقال عبد السلام في تغريدة له " بفضل الله وعونه وصل إلى صنعاء ما يقارب 240 شخصاً من أبناء الوطن ما بين جريح وعالق على متن طائرتين عمانيتين من بينهم الجرحى الذين خرجوا الى مسقط أثناء مشاورات السويد ولم تقم الأمم المتحدة بإعادتهم وفقا للاتفاق".

وأضاف: "الشكر والتقدير لسلطنة عمان على جهودها الانسانية مع الشعب اليمني".

وكان قد وصل في وقت سابق ،من أمس الأربعاء، الجرحى والعالقين إلى مطار صنعاء الدولي على متن طائرتين عمانيتين، حيث حظوا باستقبال رسمي وشعبي كبيرين.
رقم : 892158
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