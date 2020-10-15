الرئيس الجزائري يحذر من خطورة الأوضاع الأمنية في ليبيا

حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من خطورة وتداعيات الأوضاع الأمنية في ليبيا على كافة دول المنطقة والمتوسط، ومن خطورة تكرار التجربة السورية والصومالية في شمال إفريقيا.



وقال تبون، إن كل الحلول التي قدمت للأزمة الليبية خلال السنوات التسع الماضية بعد انهيار البلاد ومؤسساتها، كانت مجتزأة.



ووصف الرئيس الجزائري الواقع الليبي كـ"الجسد الذي تفشى فيه مرض السرطان ويعالج بالمهدئات"، مشيرا إلى أن "نداء الجزائر بدأ يسمع لدى الكبار، وهو الرجوع إلى الشرعية الشعبية".



وأضاف تبون بأن التهديدات ما زالت موجودة، وتابع قائلا: "تحدثنا عنها صراحة في مؤتمر برلين، إنه إذا لم يوجد حل توافقي شعبي في ليبيا، فإن المنطقة تتجه لكارثة تشبه كارثة سوريا"، مشيراُ إلى أن الصراع في ليبيا، بين القوى الكبرى، وأن القوى نفسها هي التي تتصارع في سوريا.



وتابع الرئيس الجزائري: "أي انزلاق بين الليبيين والقبائل الليبية، جدير بأن يحول ليبيا إلى صومال جديد على أبواب البحر المتوسط"، مشدداً تبون على ضرورة الإسراع في إطفاء النار في ليبيا ووقف النزيف عن طريق انتخابات تشريعية يشارك فيها كل الشعب الليبي.