مقتل 9 مسلحين من‘‘قسد‘‘ شرقي سوريا

قتل 9 مسلحين موالين للجيش الأمريكي وجرح آخرون، في عمليات استهدفت عناصر مليشيا "قسد" الموالية للاميركان شرقي سوريا.



وافادت وكالة سبوتنيك للانباء نقلا عن مصادر محلية بمقتل 3 عناصر من تنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي وجرح آخرين، يوم امس الأربعاء 14 تشرين الأول، وذلك خلال قصف مدفعي نفذته الميليشيات “التركمانية” الموالية للجيش التركي، استهدف قرية (قزعلي غربي) في منطقة تل أبيض في ريف الرقة.



وأكدت مصادر محلية” أن مسلحين موالين للجيش الأمريكي في تنظيم ‘‘قسد‘‘، قتلا بعد ظهر الثلاثاء 13 تشرين الأول، بينهم قيادي في التنظيم، وذلك إثر هجوم شنه مجهولون عليهما أثناء قيامهما بصيد الأسماك من نهر الفرات في منطقة (الحصيوة) غربي الرقة.



وأشارت المصادر إلى أن مسلحي التنظيم قاموا على الفور بتطويق المنطقة بالكامل، واعتقلوا عددا من الشبان.



وفي دير الزور، كشفت مصادر محلية عن مقتل 4 من مسلحي تنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي، مساء أمس الاول، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم الرباعية الدفع على طريق حقل العمر النفطي المؤدي إلى حقل التنك النفطي، والتي يتواجد فيها قاعدة ضخمة غير شرعية للجيش الأمريكي.



ويستمر تنظيم “قسد” مدعوماً من الجيش الأمريكي بحملة الاعتقالات في مناطق ريف دير الزور الشرقي، لليوم الرابع على التوالي، حيث ارتفع عدد المدنيين المعتقلين في بلدات ذيبان والحوايج والبصيرة والشحيل إلى أكثر من 60 معتقلا، بحسب المصادر العشائرية.