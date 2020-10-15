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الخميس 15 تشرين الأول 2020 ساعة 11:16

بكين لواشنطن: الجيش الصيني سيدافع بحزم عن وحدة أراضيه

بكين لواشنطن: الجيش الصيني سيدافع بحزم عن وحدة أراضيه
قالت الصين ،اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار في مضيق تايوان بعد أن أبحرت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه وسط تصاعد التوترات بين بكين وتايبيه.

وقالت تشانغ تشون هوى، المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني فى بيان إن الجيش الصينى تابع وراقب حاملة الطائرات الامريكية بارى عندما قامت المدمرة بما وصفته البحرية الامريكية "بعبور روتيني عبر مضيق تايوان" يوم الاربعاء، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN).

وقالت تشانغ إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تكف عن أقوالها وأفعالها الاستفزازية في مضيق تايوان، مضيفة أن الجيش الصيني سيدافع بحزم عن وحدة أراضي البلاد ويحافظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأعلنت الولايات المتحدة أن مدمّرة أمريكية عبرت، الأربعاء، مضيق تايوان في "مهمّة روتينية"، وقالت المتحدّثة باسم الأسطول الأمريكي السابع، الكابتن ريان مومسن، إن المدمّرة قاذفة الصواريخ الموجّهة 'يو إس إس باري' نفّذت، في 14 أكتوبر، مهمة روتينية في مضيق تايوان، بما يتّفق والقانون الدولي".

وأضافت في بيان أن "عبور السفينة مضيق تايوان يثبت التزام الولايات المتّحدة أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرّة ومفتوحة".

من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء جنوده في مشاة البحرية على التركيز على الاستعداد للحرب خلال زيارة لقاعدة عسكرية في جنوب الصين.

وجاءت دعوة شي للاستعداد القتالي مع تصاعد التوترات في الأشهر القليلة الماضية بين الصين وتايوان،المتمتعة بحكم ديمقراطي، والتي تعتبرها بكين إقليما تابعا لها يمكن استعادته بالقوة إذا تطلب الأمر.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن عبور مدمرة أمريكية أمس الأربعاء مضيق تايوان في "مهمة روتينية".
رقم : 892182
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