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الخميس 15 تشرين الأول 2020 ساعة 11:23

سوريا.. إصابة 12 مدرسا سوريا بكورونا في طرطوس

سوريا.. إصابة 12 مدرسا سوريا بكورونا في طرطوس
أعلن مسؤول الصحة المدرسية في محافظة طرطوس السورية ،يوم امس الأربعاء، ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا ضمن الكوادر التعليمية.

ونقلت وسائل إعلام المدينة عن مدير الصحة في تربية طرطوس ناظم صالح أن 12 حالة إصابة مسجلة بفيروس كورونا ضمن الكوادر التعليمية, كان آخرها إعلان إصابة معلمة في إعدادية قرية السودا بريف المحافظة.

وأوضح صالح أن نتيجة المسحة التي أجريت لمعلمة في إعدادية القرية بعد تدهور حالتها الصحية وإسعافها للعلاج جاءت إيجابية، وطالب المصدر الأهالي بضرورة إرسال أبنائهم إلى المدرسة والتكييف مع انتشار الجائحة.

وفي مقابل ذلك لم تعلق مديرية الصحة على إسعاف معلمة في مدرسة قرية “تيشور” بريف المدينة للعلاج في المشفى, إثر تدهور حالتها الصحية أثناء الدوام, یوم الثلاثاء, حسب وسائل الإعلام.

وطالبت والدة أحد الطلاب في ثانوية “أنس حيدر” بحي الإنشاءات في طرطوس, إدارة المدرسة بإخضاع ابنها للحجر بعد إصابته بالفيروس.
رقم : 892185
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