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الخميس 15 تشرين الأول 2020 ساعة 11:50
العراق يستأنف رحلاته اليومية مع تركيا
يستأنف العراق اليوم الخميس رحلاته الجوية اليومية الى تركيا.
وذكر بيان لسلطة الطيران المدني العراقي انه "تم إستئناف الرحلات المجدولة ما بين العراق وتركيا، إبتداءً من اليوم الخميس".
وبينت ان الاستئناف سيكون "بواقع 7 رحلات أسبوعياً لكل جانب".
رقم :
892190
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