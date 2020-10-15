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الخميس 15 تشرين الأول 2020 ساعة 12:04

مستوطنون يسرقون محاصيل الزيتون في نابلس

مستوطنون يسرقون محاصيل الزيتون في نابلس
أقدمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على سرقة محاصيل الزيتون في نابلس، فيما شنت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس.

وأفاد "نادي الأسير" بأن القوات الإسرائيلية شنت مداهمات واقتحامات ببعض المناطق بالضفة الغربية، اعتقلت خلالها عددا من الشبان بحجة "المشاركة في مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود إسرائيليين"، بحسب ما أفاد موقع "عرب 48".

وفي محافظة القدس، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب داوود قطينة، من سكان البلدة القديمة، كما اقتحمت آليات إسرائيلية بلدة عناتا في القدس، وانتشرت بكثافة في عدة مناطق بالبلدة، كما اقتحم جنود إسرائيليون حي الضهرة في قرية العيسوية.

وفي نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشابين أيهم عقل وشاهد كايد من بلدة سبسطية، وتم الاعتداء عليهما بالضرب، وسط إطلاق قنابل الغاز السام داخل المنازل.

وفي سياق آخر، قامت مجموعة من المستوطنين بسرقة ثمار الزيتون من أراض تعود للمواطن مجد شحادة من سبسطية.

وشهدت مدينة طوباس وبلدة تياسير مواجهات عنيفة، بعدما اقتحمتهما قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، حيث داهمت عددا من المنازل والبنايات، وفتشتها وخربت في محتوياتها، وسط ترويع السكان.

أما في محافظة بيت لحم، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية الشبان، أنس ماهر جودة، ومعتز نزيه بداونة، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومحمد عواد عواد، من منطقة جبل الموالح، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
رقم : 892191
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