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الخميس 15 تشرين الأول 2020 ساعة 12:42

2000 اصابة جديدة بكورونا في الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘

2000 اصابة جديدة بكورونا في الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
 اعلنت وزارة الصحة في كيان الاحتلال الاسرائيلي تسجيل 1،994 حالة إصابة بكورونا من أصل 39،602 اختبارًا - ولا تزال نسبة النتائج الإيجابية منخفضة نسبيًا وتبلغ 5.4٪.

ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى النشطين 43939 ، منهم 734 في حالة حرجة وتوفي 2099 مريضا منذ تفشي المرض.

في غضون ذلك يجتمع ،اليوم الخميس، المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، للتباحث في تعليق الإغلاق الشامل في الكيان الاسرائيلي بدءا من يوم الإثنين المقبل، وكذلك فحص إمكانية العمل بتسهيلات حتى في البلدات التي ستبقى مصنفة كمناطق حمراء.

ويفحص وزراء كابينيت كورونا إمكانية إقرار خطوة أولية لخطة الخروج من الإغلاق، على أن تكون الخطوة الأولى فتح المصالح التجارية الصغيرة التي لا تستقبل زبائن والسماح للمطاعم بالعمل بموجب آلية الإرساليات، وفتح المؤسسات التعليمية لجيل الطفولة المبكرة، بدءا من يوم الإثنين المقبل.

وتشمل التسهيلات الأولية، إلغاء قيد حد مسافة حركة السكان بكيلومتر واحد من أماكن السكن، كما رجحت فتح الأماكن العامة وشواطئ البحر لاستقبال السكان وفقا لتعليمات "الشارة البنفسجية".

كما سيبحث كابينيت كورونا خطة خروج خاصة بالبلدات الحمراء التي تشهد معدلات مرتفعة للإصابة بالفيروس.
رقم : 892193
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