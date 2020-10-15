العميد حاجي زادة: باالاعتماد على الامكانيات الذاتیة نتخطى الصعاب

أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الايراني العميد اميرعلي حاجي زادة أن على الشباب والنخب، الايمان بان عبر الرؤية الثورية والجهاد والصمود والادارة الجهادية والاعتماد على الامكانيات الذاتية سيتم تخطى المشكلات والصعاب.



وأوضخ العميد حاجي زادة ،في تصريح على هامش تفقده للمعرض الدائم لانجازات القوة الجوفضائية اليوم الخميس، أن المعرض أثبت كيفية المضي بطريق التطور بهدف نيل العزة والمكانية الدولية لايران العزيزة بالاعتماد على الامكانيات المحلية والذاتية وبلوغ الاكتفاء الذاتي بتقنيات المنظمومات العسكرية في مجال الدفاع والردع في ظل إجتياز الحظر.



وأشار قائد القوة الجوفضائية الى أن المعرض يستهدف اثبات أهمية وفاعلية وصفة الاعتماد على القدرات المحلية والارتكاز على الامكانيات الشبابية والنخبوية للبلاد.