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الخميس 15 تشرين الأول 2020 ساعة 13:10

اليمن.. طائرة أسرى الجيش واللجان الشعبية تحط بمطار صنعاء

اليمن.. طائرة أسرى الجيش واللجان الشعبية تحط بمطار صنعاء
افاد مصدر صحفي بان مطار العاصمة اليمنية صنعاء شهد اليوم وصول دفعة اخرى من الاسرى اليمنيين، مؤكداً وصول طائرة من مدينة سيؤون الى صنعاء وعلى متنها 109 من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية.

واوضح المصدر ان عملية تبادل الأسرى في اليمن تشمل اليوم 480 من أسرى القوات المشتركة مقابل 250 أسيراً تابعاً لتحالف العدوان، مشيراً الى انه سيتم استكمال عملية تبادل الاسرى يوم غد الجمعة.

كما اكد المصدر ان بعض الاسرى يعانون من حالة التعديب الذين تعرضوا لها خلال الاسر، مشيراً الى ان سيتم معالجتهم خلال وصولهم.

واضاف، ان استكمال عملية التبادل ليوم غد الجمعة ستتم بتبادل 200 من أسرى القوات المشتركة اليمنية مقابل 251 أسيراً تابعاً لتحالف العدوان.

هذا وقد بدأ تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى شملت أكثر من الف وواحد وثمانين اسيرا بين تحالف العدوان السعودي وحكومة صنعاء بموجب اتفاق أبرم في سويسرا الشهر الماضي.

وأشاد المبعوث الدولي مارتن غريفيث بالاتفاق الذي تم التوصل اليه الشهر الماضي في محادثات سويسرا، واصفا إياه بالإنجاز المهم للغاية. وقالت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الفرق الدولية جاهزة في عدد من المطارات المشاركة في عملية النقل.

من جهتها أكدت مصادر تحالف العدوان أن من بين الأسرى خمسة عشر سعوديا وأربعة سودانيين.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن إنجاز المرحلة الأولى من تبادل الأسرى مع قوى العدوان نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا.

وأوضح العميد يحيى سريع في مطار صنعاء أن الإنجاز اليوم أتى نتيجة تحرك كبير من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي رغم التعنت الكبير من قوى العدوان.

وأشار إلى أن بعض الأسرى المحررين اليوم لهم قرابة 5 سنوات في الأسر لدى قوى العدوان، مؤكدا أننا نهتم بأسرى العدو ونقدم لهم الخدمات بعكس ما يقوم به الطرف الآخر.

وبارك لأسر الأبطال المحررين اليوم، مؤكدا بذل كل ما بوسعنا لإخراج كل أسرانا من سجون المحتلين.

وفي السياق أكد العميد يحيى سريع أن العدوان قلق من الاقتراب العسكري من مدينة مأرب، وهذا الأمر أدى للضغط عليهم في مسار التفاوض.

وأكد ناطق القوات المسلحة أن لدينا الجهوزية الكاملة في كل الميادين، ونحن حاضرون لعمليات كبيرة إن لم يتجاوب العدوان مع دعوات السلام وحقن الدماء.
رقم : 892198
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