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الخميس 15 تشرين الأول 2020 ساعة 14:51

"نصف مليار" قروض ميسرة للمتضررين من حرائق سوريا

"نصف مليار" قروض ميسرة للمتضررين من حرائق سوريا
بامر من الرئيس السوري بشار الاسد تبنت وزارة الزراعة السورية قرارا بتقديم التسهيلات المالية والقروض الميسرة للمتضررين من الحرائق الاخيرة.


فقد أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا المهندس محمد حسان قطنا أن الرئيس السوري بشار الأسد وجه خلال جولته في محافظة اللاذقية بالعمل على توفير القروض الزراعية الميسرة بفوائد شبه معدومة للمتضررين من الحرائق.

وقال الوزير انه سيتم عقد اجتماعات متخصصة لاستثناء القروض من الفوائد، كما وجّه الرئيس الأسد بأن يتم توزيع الغراس المثمرة مجاناً على الأخوة الفلاحين لزراعة بدائل عن الغراس التي تعرّضت للحرق وتوفير الآليات اللازمة لذلك، لأن عمليات الاستصلاح ضرورية لإعادة تشجير هذه الأراضي.

وأوضح الوزير قطنا أن الاشجار تحتاج إلى سنوات عدة للحصول على الإنتاج، ولا بد من إيجاد بدائل عبر إدخال زراعات بديلة تساعد الأخوة الفلاحين للحصول على إنتاج ريثما تدخل الأشجار المثمرة في مرحلة الإثمار حيث يتم توزيع مجموعة من النباتات الطبية والعطرية والتوسّع بزراعة التبغ وبعض المحاصيل التي يمكن أن تزرع تحت الأشجار المثمرة وتكون مصدر رزق مناسباً لهم.

إلى ذلك، أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عن تخصيص 500 مليون ليرة سورية لدعم الفلاحين الذين تضررت أراضيهم جراء الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص. وأوضح نائب رئيس اتحاد الفلاحين خالد خزعل أن المبلغ الذي خصص سيقدم للفلاحين المتضررين لتأمين مستلزمات إعادة تشجير أراضيهم ولإعادة تأهيل الأراضي التي تضررت بشكل كبير.

وكانت حرائق ضخمة اندلعت في عدة مناطق بمحافظات حمص وطرطوس واللاذقية تسببت بتضرر مئات الهكتارات من الغابات والاراضي الزراعية والبيوت البلاستيكية.
رقم : 892217
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