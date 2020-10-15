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الخميس 15 تشرين الأول 2020 ساعة 16:38

وفاة 256 شخصا بفيروس كورونا في إيران

وفاة 256 شخصا بفيروس كورونا في إيران
اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، وفاة 256 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى 29 الفا و605 اشخاص، في وقت صنفت فيه 30 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد .

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الخميس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 4616 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 517 الفا و 835 حالة لغاية الان بينهم 4671 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 418 الفا و54 شخصا حتى اليوم.
كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و426 الفا و779 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 892228
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