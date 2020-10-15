أحدث مزاعم نتنياهو بشأن اتفاق التطبيع مع الإمارات

قال رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، خلال جلسة تصديق الكنيست على اتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان إلاسرائيلي، إنه لا يوجد بنود سرية في اتفاقية "أبراهام".



وأضاف نتنياهو: "سلام مقابل سلام هذا ما استطعنا تحقيقه" على حد تعبيره.



وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، عضو الكنيست تسفيكا هاوزر طالب الأسبوع الماضي، نتنياهو، بالحصول على تقرير عن التفاصيل السرية للاتفاق، من أجل تنفيذ الرقابة البرلمانية.



وتتم مناقشة تقرير "الأجزاء السرية المصاحبة للاتفاق" بعد أيام قليلة من الموافقة الرسمية والنهائية على الاتفاقية في الكنيست بكامل هيئته.



وسيكون الإشراف البرلماني على الاتفاقية في مرحلة لا يستطيع فيها التأثير أو التغيير.