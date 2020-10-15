أنقرة توضح حقيقة إيقافها طائرة وزير الخارجية اليوناني

أصدرت الخارجية التركية بيانا ردا على تقارير تتحدث عن إيقاف حكومة أنقرة طارئة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أثناء عودته عبر الأجواء التركية إلى بلاده من العراق أمس.



وفند المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي تلك التقارير واصفا إياها "شائعات ومزاعم عارية عن الصحة لا تعكس الحقيقة"، وحمل الجانب اليوناني المسؤولية عن نشرها.



وأوضح المتحدث أن اليونان طلبت من حكومة أنقرة إذنا لطائرة ديندياس أمس للتوجه إلى العراق والعودة عبر الأجواء التركية، مشيرا إلى أن السلطات التركية منحت الإذن المطلوب في حينه ودون أي تأخير.



وأشار أقصوي إلى أن الطائرة التي أقلت ديندياس في العراق تعطلت، واضطرت حكومة اليونان إلى تخصيص طائرة أخرى وطلبت إذنا جديدا من تركيا لاستخدام مجالها الجوي، وتم منح هذا الإذن دون تأخير أيضا.



وقال المتحدث إن الطائرة المذكورة أقلعت من العراق دون تقديم خطة طيران عنها عبر نظام Eurocontrol، وفقا للمعايير السارية، مضيفا: "عندما وصلت الطائرة المذكورة إلى مجالنا الجوي، تم طلب خطة الرحلة بشكل عاجل من السلطات العراقية وبعد الحصول على جواب السلطات العراقية، أكملت الطائرة رحلتها بأمان".



وشدد أقصوي أنه لا يجوز لأي طائرة التحليق دون الإبلاغ عن خطة الرحلة، وأن الحصول على الخطة كان ضروريا من أجل سلامة وزير الخارجية اليوناني، مشيرا إلى أن حكومة أنقرة سلمت إلى اليونان معلومات كافية بشأن الموضوع.