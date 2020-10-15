الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 تشرين الأول 2020 ساعة 17:27

أنقرة توضح حقيقة إيقافها طائرة وزير الخارجية اليوناني

أنقرة توضح حقيقة إيقافها طائرة وزير الخارجية اليوناني
أصدرت الخارجية التركية بيانا ردا على تقارير تتحدث عن إيقاف حكومة أنقرة طارئة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أثناء عودته عبر الأجواء التركية إلى بلاده من العراق أمس.

وفند المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي تلك التقارير واصفا إياها "شائعات ومزاعم عارية عن الصحة لا تعكس الحقيقة"، وحمل الجانب اليوناني المسؤولية عن نشرها.

وأوضح المتحدث أن اليونان طلبت من حكومة أنقرة إذنا لطائرة ديندياس أمس للتوجه إلى العراق والعودة عبر الأجواء التركية، مشيرا إلى أن السلطات التركية منحت الإذن المطلوب في حينه ودون أي تأخير.

وأشار أقصوي إلى أن الطائرة التي أقلت ديندياس في العراق تعطلت، واضطرت حكومة اليونان إلى تخصيص طائرة أخرى وطلبت إذنا جديدا من تركيا لاستخدام مجالها الجوي، وتم منح هذا الإذن دون تأخير أيضا.

وقال المتحدث إن الطائرة المذكورة أقلعت من العراق دون تقديم خطة طيران عنها عبر نظام Eurocontrol، وفقا للمعايير السارية، مضيفا: "عندما وصلت الطائرة المذكورة إلى مجالنا الجوي، تم طلب خطة الرحلة بشكل عاجل من السلطات العراقية وبعد الحصول على جواب السلطات العراقية، أكملت الطائرة رحلتها بأمان".

وشدد أقصوي أنه لا يجوز لأي طائرة التحليق دون الإبلاغ عن خطة الرحلة، وأن الحصول على الخطة كان ضروريا من أجل سلامة وزير الخارجية اليوناني، مشيرا إلى أن حكومة أنقرة سلمت إلى اليونان معلومات كافية بشأن الموضوع.
رقم : 892240
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المحور
المحور 'الصهيوأميركي' سبب مشاكل المنطقة والعالم
لبنان وترسيم الحدود.. ما يريده الاسرائيلي ابعد من الخرائط
15 تشرين الأول 2020
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
15 تشرين الأول 2020
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
15 تشرين الأول 2020
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
15 تشرين الأول 2020
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
14 تشرين الأول 2020
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
14 تشرين الأول 2020
اللقاء الثلاثيّ المشترك بين العراق والأردن ومصر.. هل يثمر حلاً للقضية الفلسطينية؟
اللقاء الثلاثيّ المشترك بين العراق والأردن ومصر.. هل يثمر حلاً للقضية الفلسطينية؟
14 تشرين الأول 2020
خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"
خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"
14 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: 10 سنوات من الحظر الجائر تنتهي الأحد القادم
الرئيس روحاني: 10 سنوات من الحظر الجائر تنتهي الأحد القادم
14 تشرين الأول 2020
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
13 تشرين الأول 2020
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
13 تشرين الأول 2020
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
13 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس