قوات الجيش الليبي: قوات حفتر تخرق الهدنة بسرت

قال متحدث تابع للجيش الليبي، إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خرقت الهدنة المعلنة الخميس، بعد أن قصفت تمركزا للجيش غربي مدينة سرت، دون أن يبلغ عن خسائر.



وأضاف العميد عبد الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات "تحرير سرت الجفرة" في حديث للأناضول "إن قوات خليفة حفتر أطلقت 4 صواريخ باتجاه تمركزات قوات الجيش الليبي غربي سرت، دون وقوع خسائر".



وتابع: "قوات حفتر أطلقت 4 صواريخ على منطقة بويرة الحسون غربي مدينة سرت (شمالا)، والتي تعد تمركزا لقوات الجيش الليبي".



ويسود ليبيا، منذ 21 آب/ أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه قوات حفتر من آن إلى آخر.