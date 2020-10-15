بحماية من شرطة الاحتلال..مستوطنون يقتحمون الاقصى

اقتحم 29 مستوطنا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.





وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة في بيان صحفي أنَّ المستوطنين اقتحموا الاقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة الخاضعة لسيطرة الاحتلال منذ العام 1967.



ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في الأقصى، وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، قبل الخروج من باب السلسلة.



وخلال الأسبوع الحالي، نفذ المستوطنون 5 اقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية شرطة الاحتلال، في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال التضييق على المقدسيين، وتمنعهم من الوصول إلى الأقصى والصلاة فيه.