حماس: تصريحات نتنياهو بشان التطبيع تعكس مهانة الدول المُطبّعة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن اتفاقات التطبيع تعكس مهانة الدول المُطبّعة، و"تؤكد أن الاحتلال فقط هو المستفيد".



وذكر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، أن "تبجح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأنه عقد اتفاقات التطبيع من منطلق القوة، وأن هذه الدول هي التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال، يدلل على مستوى المهانة الوطنية والقومية التي وقعت فيها الدول التي طبعت مع الاحتلال".



وأشار إلى أن "هذا التباهي المصحوب بالتبجح من نتنياهو في عرضه لاتفاقات التطبيع على الكنيست، يؤكد مرة أخرى أن الاحتلال فقط هو المستفيد من اتفاقات التطبيع".

وكان نتنياهو قال صباح اليوم إن "هذه المنطقة من العالم تحترم القوي فقط، بينما يداس فيها الضعيف".



وأضاف نتنياهو خلال مراسم التصويت على اتفاقية التطبيع مع دولة الإمارات بأن "الأقوياء يصمدون في هذه المنطقة لأنهم يحترمون الأقوياء فقط .. مع الأقوياء يبرمون التحالفات، بينما يداس الضعفاء".