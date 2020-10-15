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الخميس 15 تشرين الأول 2020 ساعة 20:23

الاحتلال يوافق على بناء 5000 وحدة استيطانية في الضفة

الاحتلال يوافق على بناء 5000 وحدة استيطانية في الضفة
أكدت حركة "سلام الآن" الحقوقية أن الحكومة الإسرائيلية صادقت اليوم الخميس على بناء نحو 2.7 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الوحدات الاستيطانية التي وافقت لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية الإسرائيلية (التابعة لوزارة الدفاع) على بنائها خلال اليومين الماضيين إلى 4948.

ولفتت الحركة المعنية بمتابعة الأنشطة الاستيطانية إلى أن جميع هذه الوحدات تقريبا ستنشأ في المناطق التي كانت "إسرائيل" ستضطر إلى إخلائها في حال تسوية النزاع بناء على حل الدولتين وفقا للقرارات الدولية.

وذكرت الحركة أن إجمالي عدد الوحدات الاستيطانية التي وافقت الحكومة الإسرائيلية على بنائها منذ مطلع العام الجاري أصبح بذلك 12159، أي أكبر مؤشر منذ عام 2012 على الأقل.

ويعد ذلك أولى حزمة الوحدات الاستيطانية التي وافقت الحكومة الإسرائيلية على بنائها منذ تولي زعيم تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس منصب وزير الدفاع قبل ثمانية أشهر وتوقيع "إسرائيل" اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين في سبتمبر.

واستدعت هذه الأنباء ترحيبا حارا من قبل المستوطنين الإسرائيليين، إذ أصدر تحالف المستوطنات "ييشا" بيانا دعا فيه الحكومة إلى التخلي عن الدبلوماسية في المسائل المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية، وشدد على أنه لا يجوز أن يستخدم الاستيطان "كورقة مساومة في قضايا أخرى واتفاقات سلام".
رقم : 892270
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