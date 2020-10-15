الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 تشرين الأول 2020 ساعة 20:29

خلاف كبير بين السودانيين بشأن التطبيع مع الاحتلال

خلاف كبير بين السودانيين بشأن التطبيع مع الاحتلال
يعقد مجلسا السيادة والوزراء السوداني اليوم، اجتماعا للبت في مهلة أمريكية بشأن التطبيع مع الكيان الاسرائيلي مقابل حزمة حوافز بينها رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومبالغ مالية.

وأبلغت مصادر داخل الحكومة ومجلس السيادة عن استلام الخرطوم لمهلة أمريكية تنتهى اليوم، لإبداء قرار نهائي بشأن التطبيع، وأكدت المصادر نفسها موقف الحكومة المدنية من الخطوة ورفضها البت في أمر التطبيع وربطه برفع العقوبات.

وأشارت إلى أنها سبق أن أبلغت واشنطن بحزمة شروط مقابل التطبيع بينها رفع اسم البلاد أولا من قائمة الإرهاب ودفع مبالغ عينية للدفع بعجلة اقتصاد البلاد بجانب وضع ضمانات عدم تعرض البلاد لمحاكمات أخرى مستقبلا. وذكرت أن هناك خلافا كبيرا بين المكونين العسكري والمدني داخل السلطة الانتقالية، مشيرة إلى موافقة الأول على العرض الأمريكي ورفض الثاني له.

إلى ذلك، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج  إنه تم إبلاغ موقف الحكومة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عند زيارته للخرطوم، مشددا على أنه ليس من مهام الحكومة الحالية البت في ملف التطبيع مع إسرائيل، نافيا تماما موافقة الحكومة على العرض الأمريكي أو حتى دراسته.

وشدد الحاج على اتساق موقف الحكومة السودانية مع موقف الحاضنة السياسية الممثلة في الحرية والتغيير والرافضة لبحث ملف التطبيع من أساسه، مضيفا أن الحكومة حاليا تركز على قضايا محددة متصلة بالسلام والوثيقة والدستورية وقضايا الاقتصاد.
رقم : 892273
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المحور
المحور 'الصهيوأميركي' سبب مشاكل المنطقة والعالم
لبنان وترسيم الحدود.. ما يريده الاسرائيلي ابعد من الخرائط
15 تشرين الأول 2020
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
15 تشرين الأول 2020
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
15 تشرين الأول 2020
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
15 تشرين الأول 2020
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
14 تشرين الأول 2020
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
14 تشرين الأول 2020
اللقاء الثلاثيّ المشترك بين العراق والأردن ومصر.. هل يثمر حلاً للقضية الفلسطينية؟
اللقاء الثلاثيّ المشترك بين العراق والأردن ومصر.. هل يثمر حلاً للقضية الفلسطينية؟
14 تشرين الأول 2020
خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"
خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"
14 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: 10 سنوات من الحظر الجائر تنتهي الأحد القادم
الرئيس روحاني: 10 سنوات من الحظر الجائر تنتهي الأحد القادم
14 تشرين الأول 2020
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
13 تشرين الأول 2020
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
13 تشرين الأول 2020
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
13 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس