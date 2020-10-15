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الخميس 15 تشرين الأول 2020 ساعة 21:46

مقتل أكثر من 50 مسلحا سوريا مواليا لتركيا بمعارك قره باغ

مقتل أكثر من 50 مسلحا سوريا مواليا لتركيا بمعارك قره باغ
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ما لا يقل عن 52 من المسلحين السوريين الموالين لتركيا قتلوا خلال المعارك في منطقة قره باغ.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن جثث هؤلاء المرتزقة تم تسليمها في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أقاربهم على الحدود السورية التركية.

ونقلت الصحيفة عن هؤلاء الأقارب أن “القتلى كانوا من المرتزقة الذين جندتهم التشكيلات المسلحة المدعومة من تركيا في سوريا للمشاركة في المعارك ضد أرمينيا إلى جانب أذربيجان”.

وشهد هؤلاء بأن المسلحين السوريين الموالين لتركيا حصلوا على وعود برواتب شهرية، وسافروا إلى أذربيجان انطلاقا من جنوب تركيا.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد نشرت مقالا في وقت سابق، أفادت فيه بنقل مئات من المسلحين المرتبطين بتركيا من سوريا إلى منطقة الصراع في قره باغ.
بالمقابل، نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إرسال بلاده مسلحين من المعارضة السورية إلى أذربيجان.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2 أكتوبر، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن أكثر من 300 مسلح سوري جرى نقلهم عبر غازي عنتاب التركية إلى منطقة الصراع في قره باغ، إلا أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف نفى هذه المعلومات وطالب باريس بالإعتذار.

وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء عن قلقها إزاء المعلومات بشأن نقل مسلحين ينتمون لجماعات إرهابية من الشرق الأوسط إلى منطقة الصراع في قره باغ، لافتة إلى أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، نقل هذا القلق إلى نظيره التركي، خلوصي أكار، خلال محادثة هاتفية جرت بينهما يوم الاثنين.
رقم : 892282
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